Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года средневзвешенная цена новой легковушки в России составила 1 673 500 рублей, что на 8,6% выше уровня прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За отчетный период больше всего средневзвешенная цена увеличилась у новых машин китайского бренда Changan (+32,2%).

На втором месте в рейтинге находятся машины Chery. За три первых месяцев текущего года средневзвешенная стоимость этих авто выросла на 24%. Также в тройке лидеров оказались машины немецкой марки BMW (+20,7%).

Далее по списку идут марки Infiniti (+11,8%), Haval (+11,1%) и Chevrolet (+11,1%). Ещё у 23 компаний средневзвешенная стоимость на модели выросла менее чем на 10%.

Напомним, с января по март 2020 года в России у шести автопроизводителей было зафиксировано уменьшение средневзвешенной цены новых машин. В их число входят: Cadillac (-10,6%), FAW (-8,9%), а также MINI, Geely, Lexus и Toyota (у них цена снизилась менее чем на 2%).

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