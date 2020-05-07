Париж, , 08:10 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что «страховые компании все еще должны сделать шаг к большей солидарности», чтобы помочь компаниям, пострадавшим от кризиса COVID-19, передает BFM TV.

По словам министра, эта солидарность должна проявляться «по отношению к бизнес-лидерам и, в частности, к малым и средним предприятиям».

Бруно Ле Мэр также напомнил, что страховые компании уже предоставили 400 млн евро в фонд солидарности для очень малых предприятий и 1,5 млрд евро для финансирования малых и средних предприятий.

«Могут ли страховщики сделать дополнительный жест солидарности в отношении французских компаний? Мой ответ — да», — заявил министр во время поездки в пригород Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон продлевает права рабочих, работающих по временному контракту до августа 2021 года.

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