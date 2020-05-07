Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 6 мая с открытия торгов подешевел к иностранным валютам, поскольку нефть торговалась в минусе. Завершились торги по рублевым парам разнонаправленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта подорожала к британцу и подешевела по отношению к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 1,13%, до 74,58 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 80,47 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,7%, до 91,76 руб.

По итогам дня нефть подешевела на 5,48%, до $29,83. Учитывая, что фондовые индексы торговались в плюсе на европейской сессии, то нефть частично оказала давление на рубль.

Сильное давление на рубль оказало ослабление турецкой лиры. Пара доллар/турецкая лира повысилась на 1,71%, до 7,19. Во время ослабления лиры динамика пар USD/RUB и USD/TRY.

ЦБ Турции сдерживает доступ участники рынка на местный рынок, усугубляя опасения инвесторов по поводу истощенных резервов. Чистые валютные резервы центрального банка упали до $25 млрд c $40 млрд.

Сегодня, 7 мая, баррель нефти марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Хоть цена на нефть закрылась снижением 6 мая, падение цен стоит воспринимать как коррекционное движение после резкого роста.

Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,60−76,50 до конца недели. Давление на рубль сохранится, так как турецкая лира продолжает ослабляться и обновила новый минимум.

Пятилетние дефолтные свопы Турции достигли максимума 585 пунктов. Если ЦБ не справится с текущим кризисом, то инвесторов ожидает дефолт.

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