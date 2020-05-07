Гонконг, Китай, , 07:54 — REGNUM Компания Budweiser Brewing Company APAC, крупнейший в Азии производитель и дистрибьютор пива, в первом квартале 2019 года понесла убытки в размере $41 млн (нормализованные убытки $6 млн). Об этом сообщается в опубликованном 7 мая отчёте компании

По заявлению компании, на продажи в этом году серьёзно повлияла пандемия COVID-19. Напомним, что за аналогичный период 2019 года компания получила прибыль в $240 млн.

Выручка лидера пивоваренного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона упала на 39%, до $956 млн. Объем продаж сократился на 42,3%. На фоне пандемии коронавируса стоимость акций Budweiser APAC подешевела до 21,15 гонконгского доллара, в то время как осенью 2019 года их стоимость доходила до 32 гонконгских долларов.

Отмечается, что в настоящее время возобновилась работа пивоваренных заводов компании в Китае и других странах Азии, что постепенно улучшает ситуацию.

Напомним Budweiser APAC является дочерней компанией крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev.