Сеул, , 07:42 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air намерена возобновить международные перелеты в июне 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что с 1 июня авиаперевозчик начнет выполнять рейсы по 19 международным маршрутам в Вашингтон, Сиэтл, Торонто, Амстердам, Франкфурт, Ванкувер, Пекин и другие. Ряд рейсов будет выполняться ежедневно, другие — несколько раз в неделю.

Таким образом авиакомпания пытается подготовиться к увеличению спроса на перелеты после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Авиарейсы в российские города Москву, Владивосток, Иркутск и Санкт-Петербург пока не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля авиакомпания Korean Air приняла решение отправить в шестимесячный отпуск более 70% сотрудников. Им выплачивают зарплату за счет субсидий от правительства Южной Кореи.

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