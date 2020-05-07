Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:30 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил иск о банкротстве ООО «Комсомольская-на-Амуре межрайонная типография», которая сама же является и истцом, и ответчиком. Дело о несостоятельности принадлежащей министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики края типографии пока не приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск в суд подан 6 мая 2020 года. Сумма долгов, ставшая причиной для обращения в арбитраж, составляет 1 810 357,62 рубля. Конкурсного управляющего для компании предлагают выбрать из участников СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, типография учреждена 28 апреля 2014 года путём реорганизации одноимённого КГУП. Директор ООО, которое с 4 апреля 2019 года находится в стадии ликвидации, — Евгений Есин. Свою должность он занял в конце января 2020 года и совмещает с должностью главы АО «Хабаровская краевая типография». Уставный капитал ООО «Комсомольская-на-Амуре межрайонная типография» — 22 257 000 рублей.

Напомним, в Минсвязи России зафиксировали существенное снижение продаж газет в розницу в период карантинных мер. В среднем киосковую сеть покупатели стали посещать на 25−50% реже, чем ранее. Это вынудило некоторые газеты уменьшить свои тиражи.