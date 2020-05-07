Пекин, , 07:12 — REGNUM Китай по итогам января-апреля 2019 года сократил объём внешней торговли на 7,5% в годовом выражении, говорится в опубликованных 7 мая материалах главного таможенного управления КНР.

Экспорт из поднебесной составил $678,28 млрд, что на 9% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года, импорт — $620,05 млрд (на 5,9% меньше).

Добавим, уменьшение показателя связано с вспышкой коронавирусной инфекции в Китае в начале года и остановкой крупнейших предприятий. Тем не менее это обстоятельство не помешало нарастить товарооборот с Россией в первом квартале.

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