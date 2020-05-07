Бразилиа, , 07:13 — REGNUM Центробанк Бразилии 6 мая понизил ставку рефинансирования на 0,75%, до рекордного исторического минимума в 3%. Данное решение опубликовано на сайте регулятора.

По информации газеты Globo, для многих представителей рынка решительное понижение ключевой ставки сразу на 0,75% оказалось неожиданным — ожидалось её понижение на более скромные 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс последовательного понижения ставки рефинансирования начался в Бразилии с 1 августа 2019 года, когда ЦБ страны впервые за долгое время понизил её до 6%. Уже в сентябре ключевая ставка, державшаяся на уровне 6,5% в течение полутора лет, была понижена до 5,5%.

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