Абакан, , 06:56 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы растёт в Хакасии на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили ИА REGNUM 7 мая в республиканском министерстве труда и социальной защиты, в Хакасии на сегодняшний день уровень зарегистрированной безработицы вырос с 1,9% до 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С 1 марта этот показатель вырос на 93%. В службе занятости зарегистрировано 8288 человек (на 1 марта — 4480 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 марта 2020 года зарегистрировались в качестве безработных 735 тысяч человек.

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