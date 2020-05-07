Курган, , 05:45 — REGNUM В Курганской области сельхозпроизводители с начала 2020 года увеличили отчисления в региональный бюджет на 12,8%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В январе-марте 2020 года предприятия агропромышленного комплекса пополнили бюджет на сумму в 382,5 млн рублей.

Департамент экономического развития Курганской области отмечает, что в сельскохозяйственных организациях региона в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство скота и птицы на убой увеличилось на 4%, а яиц — сократилось на 9,9%, и также молока — на 0,8%.

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