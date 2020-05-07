Нижний Новгород, , 03:37 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области от одного и того же истца поступили два банкротных иска к компаниям, работающим в сфере строительства и ремонта дорог — ООО «Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна» и ООО «Борская дорожная передвижная механизированная колонна». Оба иска пока не приняты к производству. Ответчики были исполнителями как минимум 270 дорожных контрактов в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска от нижегородского ООО «Нордэкс» поступили 6 мая 2020 года. Городецкому предприятию вменяется долг в размере 3 425 397,47 рубля, а борскому — 3 446 594,42 рубля.

В марте 2020 года «Нордэкс» выиграл спор у ООО «Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна» о взыскании 3 425 397 рублей 47 копеек долга и неустойки. Право требования долга было выкуплено у ООО «ТоргспецСнаб».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик по этому делу учреждена для строительства автомобильных дорог и автомагистралей в мае 2013 года. Директор — Максим Чугунов, владелец — Анна Чугунова. Компания была поставщиком в 220 государственных контрактах на сумму свыше 2,732 млрд рублей, в том числе по 20 госконтрактам на сумму 1,4 млрд рублей, заключенным на ремонт и содержание дорог с ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».

У ООО «Борская дорожная передвижная механизированная колонна» компания-истец также выиграла иск о взыскании более 3,4 млн рублей задолженности, выкупленной у той же компании «ТоргспецСнаб». Борская фирма учреждена в 2016 году. Ею владеет Анна Чугунова и Павел Фомичев, а руководит Максим Чугунов. Компания была исполнителем более чем 50 госконтрактов на сумму 737,6 млн рублей.