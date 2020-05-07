Москва, , 03:09 — REGNUM Для магистрального газопровода «Сила Сибири» ООО «Газпром комплектация» провело закупку оборудования у единственного поставщика на сумму свыше 7,07 млрд рублей. Были закуплены газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 МВт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках контракта закуплено пять единиц оборудования общей стоимостью 7 078 827 600 рублей. Срок действия контракта — до 31 октября 2021 года. Данные поставщика не сообщаются.

Газопровод на сегодня транспортирует газ с Чаяндинского месторождения (Якутия), но через два года планируется подача газа и с Ковыктинского месторождения (Иркутская область). Протяжённость газопровода составляет около 3 тыс. километров. Его экспортная производительность — 38 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в марте 2020 года газопровод, по котором газ идёт из России в Китай, был остановлен на время профилактики. Двухнедельные работы были завершены 31 марта и «Сила Сибири» возобновила свою работу.