Урумчи, Китай, , 02:29 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая за время майских праздников посетило более 4,4 млн туристов, принеся около 1,78 млрд юаней ($251 млн) выручки сфере туризма, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Власти региона выдвинули ряд требований безопасности для туристов и туристических объектов с целью профилактики и борьбы с эпидемией нового коронавируса. В частности, туристы на входе на объект должны замерять температуру тела, а также заказывать билеты через интернет. Майские праздники по случаю Дня солидарности трудящихся в Китае длились с 1 по 5 мая.

Кроме того, на всех туристических объектах введено ограничение на число посетителей до не более 30% от нормального их числа во избежание большого скопления людей. Власти региона также планируют вложить 880 млн юаней в этом оду в развитие строительства и усовершенствование инфраструктуры сферы туризма.

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