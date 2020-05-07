Москва, , 00:05 — REGNUM Правительство Российской Федерации разработает меры реагирования на случай второй волны коронавируса в мире. Соответствующее поручение дал 6 мая исполняющий обязанности главы правительства России первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет Forbes.

Белоусов поручил министерствам и ведомствам подготовить предложения для включения в проект общенационального плана действий для восстановления экономики по мерам реагирования на случай, если мир накроет вторая волна коронавируса.

Напомним, что о разработке общенационального плана действий для восстановления экономики России после пандемии говорил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что этот план должен учитывать сложившуюся в мире ситуацию и способствовать переструктурированию российской экономики.

Белоусов дал поручения главам 13 ведомств, включая Минпромторг, Минфин и Роспотребнадзор. Меры по поддержке российской экономики на случай второй волны коронавируса рассчитываются на срок до 12 месяцев. Эти меры включают в себя и стимулирование спроса, и снятие административных барьеров, а также упрощение государственного регулирования.