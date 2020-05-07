Тегеран, , 08:13 — REGNUM 6 мая посол Ирана в Бразилии призвал развивать экономические отношения с Бразилией в долгосрочной перспективе на основе институционализации, диверсификации и сбалансированности двусторонних торговых связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи с вице-президентом Бразилии Гамильтоном Моурау иранский посол Хосейн Гариби подчеркнул значимую позицию Бразилии для Ирана в качестве новой экономической державы и члена группы БРИКС. Он также отметил необходимость поддержания и развития экономических и политических отношений между двумя странами.

Говоря о взаимодополняемости Ирана и Бразилии и необходимости восстановления экономик двух стран после преодоления коронавирусного кризиса, он призвал разработать план по дальнейшему углублению двусторонних связей.

В свою очередь, Моурау подчеркнул важность подготовки к геополитическим изменениям на международной арене после устранения угрозы COVID-19. Подчеркнув важное положение Ирана в мире, он охарактеризовал Иран как страну с одной из самых древних культур в мире.