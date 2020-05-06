Нью-Дели, , 22:56 — REGNUM Власти Индии планируют предоставить земельные участки, общая площадь которых почти в два раза больше государства Люксембург, для того чтобы привлечь компании, переносящие производство из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что для размещения предприятий, которые могут быть вывезены из Китая, Индия предоставляет земли площадью 461 589 гектаров, в том числе 115 131 гектар промышленных земель в таких штатах, как Гуджарат, Махараштра, Тамилнад и Андхра Прадеш.

Агентство отмечает, что в Индии инвесторам довольно сложно получить земельные участки под строительство производственных площадок, но правительство Нарендры Моди ведет активную работу с властями штатов, чтобы изменить ситуацию.

Многие транснациональные корпорации хотят уменьшить зависимость от Китая как производственной базы, особенно после вспышки коронавируса. Власти Индии хотят этим воспользоваться и разместить производственные площадки у себя.

Правительство Моди выбрало десять секторов экономики в качестве основных направлений для развития производства. Это фармацевтика, производство медицинского оборудования, электроника, тяжелое машиностроение, химическая промышленность, текстильная промышленность, пищевая промышленность и другие.