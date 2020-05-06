Лондон, , 22:27 — REGNUM Мировые цены на нефть начали выходить из сессионного минимума 6 мая — WTI вернулась к отметке $24, Brent подбирается к $30 за баррель.

По отношению к прошлому закрытию июльские фьючерсы Brent остаются в минусе на $1,04 (3,36%) и находятся на отметке $29,93 за баррель. Сессионный минимум Brent составил $28,68 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI настоящему моменту подешевели на 40 центов (1,63%), до $24,16 за баррель. Минимум сессии для марки составил $22,59 за баррель.

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