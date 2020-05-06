Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM На фондовом рынке США снова воцарилось «смешанное настроение» — основные индексы рынка в ходе второй половины сессии 6 мая движутся разнонаправленно.

Все индексы Уолл-стрит начали торги с роста, однако к настоящему моменту промышленный индекс Dow Jones и «потребительский» S&P переместились в «красную зону», «высокотехнологичный» Nasdaq пока остается в плюсе.

По отношению к прошлому закрытию индекс Dow Jones опустился на 52,71 пункта (0,22%), до 23 830,38 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,61 пункта (0,02%), до 2867,83 пункта, индекс Nasdaq вырос на 90,30 пункта (1,03%), до 8899,42 пункта.

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