Пекин, , 22:04 — REGNUM В китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китайской Народной Республики, обнаружено крупное месторождение природного газа. Об этом сегодня, 6 мая, сообщило информационное агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Газовое месторождение обнаружено в центральной части Сычуаньской впадины рядом с поселком Тяньбао уезда Даин. CNPC оценивает потенциальные запасы месторождения в один триллион кубометров газа.

В CNPC подчеркивают, что открытие такого крупного газового месторождения стало прорывом в геологической разведке.