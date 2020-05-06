Курск, , 20:03 — REGNUM Предприятия Курской области наладили производство оборудования для медицинских учреждений, которые перепрофилируют под госпитали для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Завод «Прибор» — АО «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова приступил к производству клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Предприятие специализируется на разработке, производстве и ремонте оборудования авиационного назначения, а также топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической отраслей и атомных электростанций. Однако в условиях пандемии коронавируса производство было частично перепрофилировано. Завод уже выпустил первую партию из 100 одинарных переходников клапанов ИВЛ для медицинских учреждений региона.

Завод ООО «Совтест АТЕ», который поставляет оборудование для производства и тестирования радиоэлектроники и электротехнических изделий, направил силы на производство мониторов электрокардиографии, мониторов артериального давления и изоляционных боксов для пациентов с положительными тестами на коронавирус. Они уже используются в курских больницах.

Компания «Бель-Поль», производящая домашний текстиль, будет обеспечивать регион одноразовыми защитным и масками. Планируется, что объём выпуска достигнет 1,2 миллиона штук в месяц.

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