Курган, 6 мая 2020, 20:00 — REGNUM В Кургане из-за санитарно-эпидемических ограничений попал в сложную ситуацию передвижной цирк «Виват». Об этом сообщает портал 45.ru.
Около двадцати животных — львы, лошади, собаки — вынуждены в течение двух месяцев выживать на парковке у кафе на трассе «Иртыш». Отработав выступления в Кургане, цирк должен был поехать на гастроли в следующий город, но нагрянули ограничения на посещения культурных массовых мероприятий и развлекательных учреждений.
Часть сотрудников передвижного цирка взяла отпуск, другая часть осталась с животными. Местные жители помогают, чем могут, артистам и дрессировщикам. Владелец цирка пытался устроиться на работу, но его никуда не берут.
Цирковые артисты уповают на скорейшее снятие ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы двинуться с представлениями дальше.