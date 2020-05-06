Курган, , 20:00 — REGNUM В Кургане из-за санитарно-эпидемических ограничений попал в сложную ситуацию передвижной цирк «Виват». Об этом сообщает портал 45.ru.

Около двадцати животных — львы, лошади, собаки — вынуждены в течение двух месяцев выживать на парковке у кафе на трассе «Иртыш». Отработав выступления в Кургане, цирк должен был поехать на гастроли в следующий город, но нагрянули ограничения на посещения культурных массовых мероприятий и развлекательных учреждений.

«Это же не только нас затронуло, по всей стране цирковые коллективы переживают кризис, никто не думал, что так будет. Люди-то могут себя ужать в чём-то, но животным нужен полноценный корм», — сетует администратор цирка.

Часть сотрудников передвижного цирка взяла отпуск, другая часть осталась с животными. Местные жители помогают, чем могут, артистам и дрессировщикам. Владелец цирка пытался устроиться на работу, но его никуда не берут.

Цирковые артисты уповают на скорейшее снятие ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы двинуться с представлениями дальше.