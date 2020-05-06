Москва, , 19:56 — REGNUM Работа кинотеатров и заведений общественного питания в Москве при снятии карантинных мер будет возобновлена в последнюю очередь. Об этом заявил 6 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«Если предприятия — это локальный коллектив, то любое кафе и сфера услуг — это общение с неограниченным количеством людей», — сказал он в эфире «Первого канала».

Собянин отметил, что поспешное открытие сферы услуг может привести к тому, что кратность распространения коронавируса возрастёт.

«Пока мы себе этого позволить не можем», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве не начнёт ослабляться с 12 мая.

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