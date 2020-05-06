Москва, , 20:07 — REGNUM Дефицит российского бюджета в 2020 году окажется больше, чем прогнозируемые Минфином РФ 4% ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил экономист Василий Колташов, комментируя спад налоговых поступлений на 31,4% в апреле.

«Очевидно, что правительство не ожидает в этом году хорошей ситуации по налоговым поступлениям. Поэтому правительство и соглашается на отсрочки по налогам — они понимают, что деньги не соберут. Но возможно, что дефицит федерального бюджета с учетом всех обстоятельств будет не 4%, а все 8%», — сказал Колташов.

По словам экономиста, сложившийся кризис окажет воздействие и на отношения федерального центра с регионами. С одной стороны, усилится централизованное управление субъектами РФ, с другой, федеральный центр теперь должен будет давать больше денег в регионы.

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