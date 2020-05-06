Москва, , 19:36 — REGNUM Правительство РФ сможет повысить налоговые поступления в бюджет, создав специальные проекты по перезапуску российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил экономист Василий Колташов, комментируя спад налоговых поступлений на 31,4% в апреле.

«В дальнейшем, если говорить об осени — зиме и 2021 годе, всё будет зависеть от того, запустят у нас план перезапуска экономики, будем ли мы создавать мультипликативный эффект российской экономики, через, например, развитие жилищного строительства, крупномасштабные инфраструктурные проекты, или это предприниматься у нас не будет, и мы будем действовать по улюкаевско-силуановско-кудринской модели, когда главное — дождаться сигналов оживления с мирового рынка», — сказал Колташов.

Если власти откажутся от реализации масштабных проектов, то, по мнению экономиста, Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением налоговых поступлений, уже не настолько масштабными, как в апреле, однако достаточно ощутимыми.

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