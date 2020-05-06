Тбилиси, , 19:17 — REGNUM В грузинский черноморский порт Поти поступило 6 тысяч тонн пшеницы. По информации пресс-службы администрации региона Самегрело-Земо Сванети, пшеницу закупила и завезла компания «Беврили Групп», которая участвует в проекте государственного субсидирования, поэтому в условиях коронавируса цены на продукцию не повышала.

В ближайшее время компания завезет еще 12 тонн пшеницы. Всего она закупила 18 тысяч тонн пшеницы.

Компания «Беврили Групп» снабжает пшеничной мукой всю Грузию. Кроме того, она ежедневно производит хлеб и хлебобулочные изделия и 16 видов сухарей и печенья. В администрации региона также заявляют, что эта компания перечислила в созданный правительством фонд по борьбе с коронавирусом 100 тысяч лари.

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и импортеры пшеницы заявляют, что проблем со снабжением страны пшеницей, мукой и хлебом не будет.