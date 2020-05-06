Иерусалим, , 21:24 — REGNUM Израильский минфин ожидает падения безработицы на 10% и в достаточно короткие сроки, сообщают «Вести. Израиль».

В своем заявлении генеральный директор министерства финансов Израиля Шай Бабад признал ошибки своего ведомства в оказании финансовой помощи, но был оптимистичен в своих взглядах на ближайшее будущее. Преодолев все задержки и технические неурядицы, минфин Израиля начнет оказывать помощь бизнесу страны в достаточном объеме. По словам Бабада, с середины мая помощь начнет поступать среднему бизнесу, а представители малого бизнеса и самозанятые ее уже получают.

Кроме того, представители израильского минфина выражают уверенность, что уже в ближайшие месяцы, в ходе выполнения плана поэтапной отмены карантинных ограничений, безработица в Израиле сократится на 10%. А это станет мощным шагом к преодолению экономических неурядиц, вызванных эпидемией.