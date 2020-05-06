Москва, , 19:07 — REGNUM Стадия обвала российской экономики, скорее всего, в текущем кризисе придётся на апрель — май 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя слова главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниила Егорова о падении поступления налогов в России в апреле на 31,4%, экономист отметил, что данный процесс был ожидаем.

«С бюджетными поступлениями вообще в 2020 году будет довольно серьезная задержка. Особенно серьезная задержка будет летом. Май, лето, сентябрь. В этот период по региональным бюджетам это ударит. Поступлений будет меньше. Будут влиять на ситуацию и каникулы, и отсрочка в уплате налогов. Это будет иметь значение», — сказал Колташов.

В то же время экономист отметил, что в целом в период июня — октября ситуация с поступлением налогов будет лучше, чем в месяцы, когда в России действовал режим самоизоляции. Пауза, на которую поставлена экономика, закончится, и отложенный спрос пойдет в деловой — торговля будет развиваться не только в сфере продовольственных товаров, но и оживет во всех областях, пусть она и будет оставаться в угнетенном состоянии.

«По сравнению с провалом в поступлении налогов в апреле и мае, ситуация за лето несколько улучшится. Назвать это экономическим оживлением будет неправильно, но мы минуем стадию обвала экономики. Будем находиться в стадии депрессии, при которой активность немного выше», — спрогнозировал Колташов.

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