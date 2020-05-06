Рига, , 18:50 — REGNUM Минэкономики Латвии инициирует выплату 700 000 евро для покрытия прямых убытков туроператоров из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет 6 мая портал Diena.lv.

По данным журналистов, общие потери отрасли, испытавшей почти 100% падение оборота, оцениваются в 110 млн евро. 33 млн евро из этой суммы пришлись на долю турагентств и операторов.

Отмечается, что в стране в этой сфере работает 935 компаний, в 2018 году в них было занято 2688 человек, а оборот отрасли составлял 398 млн евро. В данный момент все эти компании из-за отсутствия средств не способны производить новые резервации или вернуть средства за не оказанные услуги.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.