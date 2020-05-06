Лондон, , 18:47 — REGNUM Мировые цены на нефть опустились более чем на 6% после резкого роста днём ранее. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 6 мая.

По состоянию на 18:31 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июле опустилась на 6,7% — до $28,9 за баррель.

Тем временем фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 6,9% — до $24,66 за баррель.

Напомним, накануне в ходе торгов цена на нефть Brent выросла на 14%, нефть WTI — на 20,5%.