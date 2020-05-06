Рига, , 18:42 — REGNUM Минфин Латвии планирует увеличить статью бюджета «непредвиденные расходы» ещё на 300 млн евро. Финансовые средства планируется направить на борьбу с экономическим кризисом в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет 6 мая портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что решение правительства Латвии направить в эту статью в 2020 году 625 млн евро уже принято. Средства ранее были заняты Госкассой на финансовых рынках.

Напомним, в конце апреля распределение 348,8 млн евро из этой статьи бюджета привело к исчерпанию и образованию отрицательного остатка на счету. В данный момент минфин Латвии действует согласно действующему законодательству, позволяющему в кризисной ситуации направлять в статью «непредвиденные расходы» средства в размере 1% от ВВП.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.