Рига, , 18:32 — REGNUM При посредничестве Латвийского агентства по инвестициям и развитию (LIAA) из страны в течение апреля выехало около 3000 рабочих, а вернулось 400. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 6 мая директор LIAA Каспар Рожкалн.

«Сотрудники латвийских компаний направляются в командировки в Швецию, а оттуда в другие скандинавские страны или Германию. Мы получаем около 1000 заявлений от предприятий в неделю на такие поездки», — сказал Рожкалн.

По его словам, компаниям и в условиях режима ЧС необходимо выполнять обязательства по контрактам, например, монтажу специального оборудования или строительству. Он добавил, что в данный момент налажено регулярное паромное сообщение с Германией и Швецией, а также рейсы airBaltic из Амстердама и Франкфурта.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.