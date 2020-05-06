Тамбов, 6 мая 2020, 18:20 — REGNUM В Тамбовской области благодаря нацпроекту «Демография» в 2020 году планируется построить 30 спортивных объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Как отметили в управлении по физической культуре и спорту региона, режим самоизоляции не приостановил работу по возведению новых спортивных объектов. И в 2020 году на Тамбовщине начнется строительство более 30 таких сооружений в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».
Самым крупным объектом, который готовится к сдаче в августе этого года, является ФОК в Мичуринске. Общая его стоимость строительства — около 96 млн рублей. На данный момент выполнена половина запланированных работ. Завершена установка металлоконструкций, рабочие ведут монтаж стеновых панелей. После чего приступят к монтажу кровли.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в марте этого года проинспектировал строительную площадку ФОКа.
В новом спорткомплексе будет оборудован универсальный спортзал площадью 42×24 метра для игры в волейбол и баскетбол, занятий танцами. Также в ФОКе будет тренажерный зал, зал борьбы, раздевалки, душевые комнаты и медпункт.
В результате реконструкция стадиона «Олимп» в Мичуринске в этом году обновят беговые дорожки и футбольное поле, трибуны и подтрибунные помещения. Здесь появятся дополнительные трибуны, что позволит увеличить вместительность стадиона почти в два раза. Как уточняют в управлении по физической культуре и спорту области, сейчас он рассчитан на 420 человек.
Преображается и центральный стадион в Знаменке. В рамках первого этапа реконструкции здесь выполнили асфальтирование беговых дорожек. Далее на готовое основание будет установлено рулонное легкоатлетическое покрытие. Стоимость двух видов работ составит более 6,3 млн рублей. Опробовать качество беговых дорожек спортсмены смогут уже летом.