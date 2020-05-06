Курск, 6 мая 2020, 18:16 — REGNUM В Курской области три предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от ситуации с распространением коронавируса, уже воспользовались возможностью получить кредиты на выплату зарплат под нулевой процент. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Общая сумма первых трёх выданных кредитов составила около двух миллионов рублей.
На кредит могут рассчитывать компании, работающие не менее года. Сумма кредита определяется с учётом численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть месяцев. Кредит предоставляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются и выдаются полностью в электронной форме.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом