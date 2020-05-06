Курск, , 18:16 — REGNUM В Курской области три предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от ситуации с распространением коронавируса, уже воспользовались возможностью получить кредиты на выплату зарплат под нулевой процент. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Общая сумма первых трёх выданных кредитов составила около двух миллионов рублей.

«Отмечу, что кредит является целевым, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Предложение уже доступно для 73 клиентов банка на сумму более 70 млн рублей. На данный момент на предложение откликнулись 13 представителей малого и среднего бизнеса», — сообщил замуправляющего Курским отделением Сбербанка Олег Германов.

На кредит могут рассчитывать компании, работающие не менее года. Сумма кредита определяется с учётом численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть месяцев. Кредит предоставляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются и выдаются полностью в электронной форме.

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