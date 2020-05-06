Симферополь, , 18:00 — REGNUM Возобновившие в Крыму деятельность предприятия массово нарушают противоэпидемические требования. Об этом 6 мая во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«К сожалению, бизнес подписал все условия, но продолжает нарушать. У нас часть индивидуальных предпринимателей думают, что, подав уведомление, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, в каком считают возможным», — заявила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая получили разрешение на возобновлении работы 529 крымских предприятий: представители сферы услуг, среди которых салоны красоты, парикмахерские, ателье, хозяйственные магазины и частные стоматологические кабинеты.

Об этом: В Крыму «отпускают» на работу более полутысячи предприятий

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