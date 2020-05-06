Детройт, США, , 17:49 — REGNUM Компания General Motors планирует 18 мая запустить производство на большей части своих заводов в Северной Америке, 6 мая сообщает агентство Reuters.

Большинство производств GM во всем мире были остановлены из-за эпидемии коронавируса. Однако заводы GM в Китае уже возобновили работу и почти вышли на показатели производства до эпидемии.

Чистая прибыль GM за первый квартал 2020 года сократилась более чем на 88% по сравнению с тем же периодом 2019 год. Второй квартал ожидается не таким провальным, как начало года.

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