Нью-Йорк, США, , 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 95,79 пункта (0,40%), до 23 978,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,70 пункта (0,51%), до 2883,14 пункта, индекс Nasdaq вырос на 65,58 пункта (0,74%), до 8874,70 пункта.

Американский фондовый рынок воодушевлен открытием ряда штатов и ростом цен на нефть, однако остается под давлением безработицы и общего спада экономики из-за эпидемии коронавируса.

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