Москва, , 17:21 — REGNUM В настоящее время власти РФ должны пойти навстречу бизнесу и гражданам и понизить некоторые налоги, чтобы предприниматели не ушли «в тень», считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 мая, комментируя слова главы ФНС РФ, который констатировал, что в апреле 2020 года в России на 31,4% упали налоговые поступления.

«К НДС надо относиться осторожно. Это самый эффективный налог с точки зрения его собираемости. И в условиях, когда экономика падает, лучше НДС не трогать. Его точно не надо повышать, но сейчас не стоит его и понижать. Потому что иначе у бюджета действительно могут возникнуть серьёзные проблемы. А вот обязательные платежи бизнеса и граждан во внебюджетные фонды совершенно точно надо снижать, — сказал Гамза. — В противном случае бизнес будет уходить в тень и стремиться платить меньше налогов. Надо пойти навстречу бизнесу и гражданам, так как сейчас они не могут платить тот объём, который они платили раньше, когда всё было нормально. У правительства огромные резервы».

Как пояснил Гамза, на период выхода из кризиса надо на полтора—два года снизить налоги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ показатели по налогам за апрель 2020 года упали на 30%.