Улан-Батор, , 17:09 — REGNUM Правительство Монголии 6 мая подтвердило план поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. С 1 апреля по 1 октября все дети до 18 лет ежемесячно будут получать по 100 000 тугриков (примерно 2,7 тысяч рублей).

Как заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, власти в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, больше всего уделяют внимание защите социально уязвимых групп населения.

Таким образом, денежные пособия, которые ежемесячно выдаются малоимущим семьям, детям-сиротам, пенсионерам, родителям-одиночкам и инвалидам, увеличиваются на 100 тысяч тугриков в течение шести месяцев.

Также с целью поддержки кашемировой отрасли правительство решило выдать скотоводам 20 тысяч тугриков за каждый килограмм кашемира.

Для вышеуказанных целей правительство выделит 793,6 млрд тугриков (примерно 20 млрд рублей), заявил премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух.