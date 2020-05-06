, 17:01 — REGNUM В Москве планируют с 12 мая частично снять ограничительные меры, сообщил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Собянин рассказал, что в вопросах перехода к новому этапу — снятию ограничительных мер — необходимо разделить компании на сферу услуг и «всё остальное».

Организации, оказывающие услуги населению, должны контролироваться врачами, и в этой сфере снятие ограничений является преждевременным.

Однако стабилизация ситуации с коронавирусом «даёт возможность нам принять решение и с 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий».

«Не части строительных предприятий, а всех строительных предприятий. Это даёт возможность полумиллиону москвичей получить полноценную работу», — сказал мэр.

По словам Собянина, это важно для экономики Москвы и страны в целом.

Столичный мэр добавил, обсуждал 5 мая это предложение с президентом.