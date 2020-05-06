Москва, , 16:58 — REGNUM Власти РФ накопили достаточные резервы для того, чтобы пережить падение налоговых поступлений в бюджет, которое было зафиксировано в апреле 2020 года, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Федеральной налоговой службы РФ Даниила Егорова, который признался, что в апреле в России на 31,4% упали налоговые поступления.

«Это очень серьёзное падение, вне всяких сомнений. Но надо не забывать, что у нас при номинальном росте ВВП за предыдущие годы от 5−10%, наша налоговая ежегодно увеличивала сборы на 20−30%, — сказал Гамза. — Теперь можно немного умерить свой пыл, и ничего страшного не произойдёт. Потому что за счёт тех огромных сборов, которые имели место в предыдущие годы, были накоплены значительные резервы. Валютные резервы вообще избыточны. Они примерно в шесть раз превышают необходимые валютные резервы».

По мнению эксперта, реальное падение доходов в бюджет в 2020 году будет примерно на уровне 20−30%.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявил президенту России, что в апреле в РФ налоговые поступления упали на 31,4%. По словам главы ФНС, сборы налога на прибыль сократились на 40,8%, НДФЛ — на 14,1%, НДС на — 26,7%, НДПИ — на 50,8%.