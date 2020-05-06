Москва, , 16:50 — REGNUM По итогам года можно ожидать снижения российского ВВП на 5−6%, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Об этом он 6 мая заявил ИА REGNUM. При этом, не исключаются и менее благоприятные сценарии развития ситуации.

«Вирусный фактор вкупе с масштабным ударом по российской нефтедобывающей отрасли, на фоне выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК++, могут привести к снижению экономики более чем на 7−8%. Масштабы провала российской экономики на данный момент фактически в полной мере зависят от эффективности и объемов государственной поддержки бизнеса и населения. При этом поддержка со стороны монетарных властей в лице ЦБ РФ в основном лежит в плоскости создания комфортных условий для реализации господдержки за счет соответствующего смягчения конъюнктуры ставок и других монетарных условий в экономике», — отметил Покатович.

По его словам, снижение ключевой ставки не является фактором, который может оказать «решающее» воздействие на траекторию роста/спада российской экономки в текущих условиях. Реальным барьером для продолжения политики монетарного смягчения со стороны ЦБ РФ, как полагает эксперт, может стать новая волна высокой волатильности на мировых рынках и бегства инвесторов от риска в случае усиления их пессимизма в отношении перспектив мировой экономики.

«На наш взгляд сейчас наиболее остро стоит вопрос прямой субсидиарной поддержки населения, и государство со своей стороны может позволить себе более активные шаги в этом направлении. Полагаем, что необходимость расширения объемов господдержки до уровней, близких к 7% ВВП, сейчас сохраняет свою полную актуальность и видится целесообразной в текущих условиях. Заметим, что даже в том случае, если данное расширение поддержки будет реализовано, российской экономике в этом году вряд ли удастся избежать снижения на уровне, вблизи 5−6%. Однако такая поддержка может стать решающим фактором для многих предприятий, позволив им удержаться от ликвидации бизнеса, расширение мер господдержки будет выступать в пользу того, что экономике РФ в 2020 года удастся избежать более существенного сокращения на 8−10%», — добавил аналитик.

В то же время, он обратил внимание, что такая мера, как «вертолетные деньги» рассматривается правительством и монетарным регулятором как крайняя, стоящая на последнем месте в «списке» нестандартных мер поддержки. По мнению экономического блока, «вертолетные деньги» могут использоваться только после того, как будут исчерпаны все меры стандартной монетарной поддержки, включая снижение ставок в де-факто около нулевую зону, реализацию программы «количественного смягчения», включающую покупку долгов, в том числе и с пониженным уровнем качества и так далее.

«Вместе с тем, мы полагаем, что мера поддержки в виде «вертолетных денег» вполне может быть реализована без критических негативных последствий, как для инфляции, так и для бюджетной устойчивости. В РФ данная мера может применяться с использованием различных спецификаций, как в отношении объемов предоставляемых сумм, так и в отношении форматов возвратности данных средств государству. Основным плюсом использования «вертолетных денег» может стать гораздо более масштабная и быстрая поддержка совокупного спроса в экономике. А в случае реализации этой меры, ее «покрытие» населения будет существенно выше в сравнении с прямой адресной поддержкой, поскольку за деньгами смогут обратиться все, кому это нужно, без необходимости соответствовать каким-либо установленным критериям. В моменте эта поддержка может оказаться необходимой для некоторых слоев населения, которые в определённых случаях не могут претендовать на адресную помощь от государства, но критически в ней нуждаются. Фактически в этом случае может работать принцип «предложить деньги всем, а дальше работать с теми, кто использовал данный ресурс», — резюмировал Покатович.