Москва, , 16:45 — REGNUM В России 735 тысяч человек зарегистрировались в качестве безработных за период с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

По его словам, всего на сегодняшний день в России официально зарегистрировано 1 миллион 243 тысячи безработных граждан.

Напомним, ранее в ходе совещания глава Минтруда сообщил, что в России более 200 тысяч человек, потерявших работу на фоне эпидемии коронавируса, получают максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей в соответствии с постановлением правительства.

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