6 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Антон Покатович, , 17:07 — REGNUM После первых майских праздников курс рублевой валюты находится вблизи уровней 74,8 за доллар, в то время как нефтяным ценам удалось реализовать рост выше уровней 30$. По нашим оценкам, восстановление нефтяных цен пока что имеет неустойчивый характер, волатильность в рубле может сохраняться.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заметим, что текущее восстановление нефтяных цен имеет неоднозначное влияние на рублевый курс. С одной стороны, рост нефтяных цен выше 30$ оказывает положительное воздействие на общую конъюнктуру российских рынков. С другой стороны, сейчас, когда цены Brent находятся на уровнях 31$, цены Urals также восстанавливаются к уровням выше 25$. Восстановление ценовой конъюнктуры в Urals выше 25$ означает, что ЦБ РФ, вероятно, значительно сократит объемы продажи валюты. Порядка 75−80% объемов продаж валюты ЦБ формируется за счет сделки с акциями Сбербанка, и данные объемы реализуются лишь в том случае, если котировки Urals находятся на уровнях ниже 25$.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, в ближайшие две недели, если цены на нефть будут оставаться на повышенных уровнях, рубль может лишиться значительной части поддержки от стабилизирующих мер Банка России в виде продажи валюты в расширенных объемах.

Что касается текущей повышательной динамики в нефти, то, на наш взгляд, основным драйвером данного процесса выступают оптимистичные настроения инвесторов. Также мы не исключаем, что на рынке продолжается реализация спекулятивных стратегий, которые на этот раз «играют» в пользу роста цен.

Сейчас оптимизм инвесторов в нефти основывается на двух факторах. Во-первых, в мае основные экспортёры должны начать сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Во-вторых, инвесторы позитивно отреагировали на ослабление карантинных мер в некоторых странах и теперь ожидают соответствующего восстановления экономической активности.

В то же время указанные выше факторы в основном находятся в плоскости ожиданий инвесторов, в то время как реалии сегодняшнего дня продолжают оказывать на цены существенное давление. Мировой спрос на нефть остается на рекордно низких уровнях, загрузка мировых мощностей по хранению сырой нефти продолжается.

В этой связи текущий рост нефтяных цен пока что является весьма хрупким. Например, выход данных, свидетельствующих о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах их экономикам не удается выйти на траекторию быстрого восстановительного роста, может разочаровать инвесторов. Аналогичное воздействие на настроения рыночных участников может оказать и появление информации о том, что в мае добыча нефти наиболее крупных экспортеров сокращается умеренными темпами. Таким образом, в настоящий момент мы не исключаем того, что нефтяные цены в майской перспективе могут снижаться к уровням 20−25$. При отсутствии новых волн рыночного негатива ожидаем, что нефтяные котировки будут находиться в диапазоне 27−35$ в мае.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По нашим оценкам, более устойчивое восстановление ценовой конъюнктуры нефтяного рынка мы сможем увидеть в перспективе второй половины 3 кв. 2020 года. Если активная фаза вирусного распространения в мире будет пройдена в начале лета, а во втором полугодии мировая экономика перейдет к восстановлению, то в завершении года нефтяные цены могут сформироваться вблизи уровней 40$ (+/-5$). Заметим, что рост нефтяных цен к уровням 35−40$ может быть реализован и раньше, например, в перспективе летних месяцев, однако устойчивость данных уровней может быть низкой.

Также мы обращаем внимание и на то, что в мае инвесторы могут воспользоваться стратегией «sell in may and go away». В случае если в мае участники рынка зафиксируют заработанную прибыль и займут выжидательную позицию для оценки «вирусных последствий» для мировой экономики в летней перспективе, аппетиты к покупке риска могут снова сократиться.

Учитывая вышеизложенное, ожидаем, что в перспективе ближайшей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 74−75,5 рублей за доллар. В перспективе до конца мая мы не исключаем того, что рубль может демонстрировать временное ослабление к уровням 76−78 рублей за доллар.