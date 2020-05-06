Москва, , 17:00 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с предложением к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой внести изменения в рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, которые были разосланы в регионы письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 №02/7515−2020−24.

Рекомендациями определяются требованиями к работе организаций общепита при поэтапном выходе из режима ограничений, установленных в связи с эпидемией коронавируса СОVID-19. «Осознавая значимость принимаемых мер и необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, полагаю важным обеспечение максимальной обоснованности и исполнимости предъявляемых требований», — говорится в письме Титова.

Сейчас о летних верандах в рекомендациях не говорится ничего, зато упоминается запрет на проведение в ресторанах массовых мероприятий, если столы размещены на расстоянии ближе 1 м друг от друга, и за каждым из столов сидит больше 2 человек. Рестораторы с самого начала называли этот запрет бессмысленным, поскольку ни семейные праздники, ни корпоративы с подобными параметрами все равно невозможны. Поэтому предложена следующая формулировка: «Работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 метра), площадью посадочного зала не более 100 кв. м., с возможностью размещения и эксплуатации сезонных (летних) кафе без ограничения площади при стационарных предприятиях общественного питания».

Из п. IV рекомендаций «Штатный режим (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране) предложено убрать требования к работе официантов в масках и перчатках, поскольку этот пункт регламентирует требования к отрасли уже на финальном этапе восстановления. К прочим требованиям — обработка рук кожными антисептиками, текущая уборка в течение дня, дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены, обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в холодном цехе и на участке порционирования блюд — рестораторы претензий не имеют.