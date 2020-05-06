Москва, , 16:27 — REGNUM В России более 200 тысяч человек, потерявших работу на фоне эпидемии коронавируса, получают максимальные пособия по безработице. Об этом сообщил 6 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Таких граждан на сегодняшний день уже более 208 тысяч человек, они получают пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — сообщил он на совещании, посвящённом реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, смогут в период с апреля по июнь получать максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Кроме этого, данные лица могут получать ежемесячную выплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.