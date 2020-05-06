Саранск, , 16:27 — REGNUM В Мордовии предприятие «Биохимик» разработало и воссоздало технологию производства препарата «Фавипиравир», который блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Данный препарат был разработан в Японии для лечения атипичных лихорадок, в частности, лихорадки Эбола, а также для борьбы со сложными формами гриппа. Особенностью препарата является то, что к нему практически нет резистентных вирусов. Лекарство сохраняет эффективность в течение всего времени эпидемии, что позволяет называть его препаратом спасения», — отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

По его словам, что при оценке эффективности данного препарата учёные республики опирались на данные из-за рубежа. Препарат широко применялся при терапии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае, его действие существенно снижает время нахождения инфекции в организме, а также обеспечивает хорошую сохранность легочной ткани, что подтверждается многочисленными исследованиями. При этом количество побочных эффектов от его применения минимально.

«Мы очень надеемся, что в июне-июле 2020 года сможем обеспечить все лечебно-профилактические учреждения нашей страны, а также аптеки данным препаратом. Называться наше лекарственное средство, содержащее действующее вещество фавипиравира, будет арепливир», — заключил Земсков.

В настоящее время «Биохимик» производит 19 антибактериальных средств, которые утверждены Минздравом РФ в стандартах лечения COVID-19.