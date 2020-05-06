Москва, , 16:20 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов фактически признал, что Россия является зависимой страной с полуколониальной финансовой системой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Накануне министр финансов заявил, что Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой.

«Так как либералам возразить по существу нечего, они устраивают сеансы саморазоблачения. Если слова министра правда, возникает тогда вопрос, а почему национальная валюта богатейшей державы мира стала придатком доллара? Это ведь не стечение обстоятельств, а результат целенаправленной политики, деятельности конкретных лиц. В том числе некоторых из тех, кто сейчас яростно возражает против прямой помощи населению», — заявил Миронов.

По его мнению, доводы чиновников и банкиров против прямых денежных выплат населению не выдерживают критики.

Ранее Миронов заявил, что граждане должны получить пособия в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Читайте ранее в этом сюжете: Снабдить граждан деньгами просто необходимо: о заявлении Силуанова