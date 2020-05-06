Москва, , 16:16 — REGNUM Решение о снятии ограничительных мер карантина, связанных с новым коронавирусом, можно принимать только на основе мнения ученых. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам Путина, ситуация с распространением нового коронавируса складывается по-разному в разных федеральных субъектах и где-то жёсткие меры нужно сохранить, а где-то можно спланировать их постепенное смягчение.

«Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — подчеркнул президент России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал в ходе данного совещания, что свыше 66 тысяч семей получили в России с 15 апреля без заявления сертификат на получение материнского капитала.