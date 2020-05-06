Кострома, 6 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Костроме на покупку новых барьерных ограждений для моста через реку Кострому планируют потратить 8 миллионов 670 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Электронный аукцион объявила подрядная организация АО «Ярдормост». По условиям закупки, ограждения должны быть оцинкованы и оснащены световозвращателями.
Капитальный ремонт переправы через реку Кострому начали в феврале 2020 года. На выполнение работ по муниципальному контракту уйдет около двух лет, на эти цели выделено 487 миллионов рублей.
В течение этого времени ярославский подрядчик будет обязан обустроить на мосту ливневую канализацию, отремонтировать дорожное полотно, выполнить капремонт тротуаров и подъездов. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.
Отметим, что в Ярославской области предприятие АО «Ярдормост» (ранее ГП «Ярдормост») зарекомендовало себя не лучшим образом. Так, в 2016 году местные власти остались недовольны работами компании по содержанию улично-дорожной сети. В 2019 году контракт по ремонту дороги Рязанцево — Горки в регионе признали провальным. Асфальт не прошёл проверку на качество. Подрядчиком по госзаказу на 112 миллионов рублей тогда выступил АО «Ярдормост».