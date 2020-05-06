Москва, , 16:08 — REGNUM Российский рубль был предельно уверен в себе 6 мая до второй половины дня и дорожал в парах с долларом США и евро, но потом что-то изменилось, и динамика сменилась на противоположную, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«При этом сырьевая конъюнктура осталась прежней: нефть в плюсе, Brent торгуется по $31,44 за баррель и пока не собирается дешеветь.

Вполне можно предположить, что рынок, разогнавшись утром, к полудню понял, что ничего принципиальным образом не поменялось, и 11 мая российских граждан вряд ли выпустят из режима самоизоляции, поскольку плато по коронавирусу не достигнуто.

Денег просто так никто населению не раздаст, свои запасы подходят к концу, и не сегодня-завтра большинство частных предпринимателей будет вынуждено увольнять персонал просто потому, что бизнес погиб за 1,5 месяца простоя. И вот здесь точно нет поводов для рублевого оптимизма.

Доллар США сейчас балансирует около 74,45 руб., может оставаться в пределах 73,50−75,00 руб. краткосрочно. При сегодняшней цене на нефть более-менее здоровая стоимость «американца» составляет 77−78 руб.

Евро торгуется по 80,35 руб. и снова отлично себя чувствует в устойчивых рамках 80−82 руб.», — считает эксперт.

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